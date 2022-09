Lazio, verso la Cremonese: gli scatti dell’allenamento - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio subito dopo la gara di ieri in Danimarca, ha fatto rientro in Italia. I biancocelesti però non sono tornati nella Capitale, hanno fatto tappa a Piacenza. Qui si fermeranno fino a domenica, giorno in cui si disputerà la sfida con la Cremonese. Le sedute di allenamento si svolgeranno allo stadio Garilli, nel pomeriggio è andata in scena la prima. Di seguito alcuni scatti condivisi dalla società tramite i canali social ufficiali.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Midtjylland - Lazio, la decisione della società per i tifosi: il comunicato

Midtjylland-Lazio, Isaksen impressiona: lo seguono due italiane