Lazio, Vieri: “Anno della svolta? La vedo dura”. Ma Cassano ci crede...

Un ex e un ex...rivale. Eppure i pensieri sono dei due fuori dal campo vestono le maglie opposte di ciò che indossavano da calciatori. Durante Tiki Taka, infatti, alla domanda se questo potrebbe essere l'anno di svolta della Lazio, Vieri ha risposto: “Che intendi per svolta? Arrivare al quarto posto? Magari sì, potrebbe riuscirci, ma da qui alla fine è lunga e non è facile". Molto più ottimista invece Cassano: "Secondo me l'unica squadra che può giocarsela con l’Atalanta per il quarto posto è la Lazio. Juve, Inter e Napoli vanno avanti e altre squadre non ne vedo".

