Lazio, Vieri consiglia Sarri: "Deve lavorare su Milinkovic e Luis Albero"

È una Lazio in difficoltà quella di questo inizio di stagione. A dimostrarlo, oltre ai risultati al di sotto delle aspettative, ci sono anche le prestazioni poco convincenti. Bobo Vieri ha individuato quella che potrebbe essere la chiave per il gioco di Maurizio Sarri: "Sarri deve lavorare su Luis Alberto e Milinkovic-Savic" - ha detto alla Bobo Tv - "Devono giocare con i tempi giusti, insieme a tutti gli altri in un determinato meccanismo. Con Simone Inzaghi erano più liberi, oggi devono essere regolari, puliti. A loro piace avere la palla tra piedi, quindi ci devi lavorare e ci vuole tempo perché per 4-5 anni erano abituati diversamente. Bisogna lasciar lavorare Sarri, ha 3 anni di contratto".