Lazio, Vieri e il ricordo in maglia biancoceleste sui social - FOTO

Tra i tanti maestosi attaccanti che hanno vestito la maglia della Lazio, è impossibile non nominare Christian Vieri. Bobogol ha vestito la maglia biancoceleste per un solo anno (dal 1998 al 1999, ndr), ma è riuscito comunque a lasciare il segno. Nella testa di tutti i tifosi è rimasto impresso il gol a Birmingham contro il Real Mallorca che ha permesso alla prima squadra della Capitale di vincere il primo titolo internazionale della sua storia (la Coppa delle Coppe). Nel corso della sua carriera, il bomber dei bomber, ha vestito tante gloriose maglie e oggi ha ricordato su Instagram la sua carriera con una carrellata di foto d'epoca. Tra le tante spicca quella con la maglia della Lazio al fianco di capitan Nesta e una con la maglia della Juventus in cui si scontrava proprio con il laziale.