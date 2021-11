Lazio, Vieri: "I biancocelesti non giocheranno mai come il Napoli di Sarri"

La Lazio subisce un poker pesante allo stadio Diego Armando Maradona. Troppi errori, una Lazio spenta e tardiva che si fa beffare senza reagire trovandosi in campo senza una giusta mentalità che potesse ribaltare la situazione. Ad esprimersi sul match Napoli - Lazio è Christian Vieri che nel corso della Bobo Tv ha parlato della prestazione della squadra di Sarri: "La Lazio di Sarri si vedrà a febbraio. Per ora non si è visto niente. Avevamo in mente il Napoli di Sarri, ma la Lazio non giocherà mai come giocava quel Napoli. Fa fatica, sono settimi in campionato. Aspettiamo febbraio, marzo, ma non li vedo bene. Ci aspettavamo una Lazio più bella, ma cambiare completamente gioco è difficilissimo e ci vuole tempo".

SARRI - Parlando del tecnico toscano, è poi tornato sul periodo alla Juventus: "Perché non è andato bene? Perché ha rotto il cazzo dalla mattina alla sera con i suoi schemi. Posso dirla anche in maniera diversa, ma il succo è quello”.

QUI PER TORNARE ALL'HOME PAGE