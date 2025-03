Lazio - Viktoria Plzen, Fattori: "Baroni la saprà affrontare". E sulla Roma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore Sauro Fattori è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulla giornata di Europa League. Lazio, Roma e Fiorentina avranno vita difficile nelle rispettive sfide di ritorno. In particolare, ecco il pensiero di Fattori sui biancocelesti: "Ho sentito Baroni, ha capito che ogni partita ha la sua storia e il fatto di aver vinto lì in 9 non conta. Ogni partita è diversa, ma sono convinto che Baroni la saprà affrontare al meglio la sfida".

Sulla Roma: "Ha la partita più difficile sulla carta delle tre italiane in Europa, ma la Roma sta dimostrando di fare molto bene. Ranieri azzecca tutte le scelte e mi aspetto una bella partita. Tecnicamente è più forte del Bilbao ma sarà comunque dura".

Poi sulla Fiorentina, il suo momento di difficoltà e la Juventus all'orizzonte: "È una partita spartiacque. Arrivi alla Juve bene se passi, altrimenti è un problema, vedendo il momento. C'è molta contestazione, per la prima volta non si parla della Juve ma di questa partita, per questo è determinante. Sono convinto che sarà 3-5-2, poi in porta credo giocherà Terracciano, ma anche lì rischi".