Lazio, Viviano a TvPlay: "Casadei o Fazzini? Secondo me..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Emiliano Viviano, ex portiere di Bologna e Sampdoria tra le altre, è intervenuto ai microfoni di TvPlay in merito al possibile ritorno in Italia di Cesare Casadei. Il centrocampista classe 2003 non trova spazio al Chelsea e proprio per questo diversi club di Serie A stanno spingendo per acquistarlo durante il mercato di gennaio. Ecco di seguito le sue parole: "Come vedrei Casadei al Napoli? Bene. Perché è un calciatore che ha tanta forza nelle gambe. Anche alla Lazio lo vedrei bene a dirti la verità".

Il discorso poi si sposta sul confronto tra l'ex centrocampista dell'Inter e Jacopo Fazzini, entrambi obiettivi della Lazio che cerca un rinforzo in quella zona del campo: "Casadei o Fazzini? Secondo me, da quel poco che ho visto, mi sembrava avesse più margine di crescita Casadei. Però penso sia più pronto Fazzini".