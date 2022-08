Lazio, Viviano: "Maximiano ha grandi qualità, ecco dove deve migliorare..."

Come fatto anche ai nostri microfoni, Emiliano Viviano è intervenuto a Radio Radio per raccontare il profilo dell'ex compagno Maximiano...

In attesa di ulteriori novità sul fronte Provedel la Lazio si gode il nuovo arrivato Luis Maximiano. Il portiere portoghese, acquistato dal Granada a titolo definitivo, ha un passato allo Sporting Lisbona dove nel 2018-2019 è stato compagno dell'ex Sampdoria Emiliano Viviano. Il portiere del Karagumruk è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per raccontare il profilo di Maximiano, come fatto qualche settimana fa in esclusiva ai nostri microfoni:

"Ho giocato con lui allo Sporting Lisbona. All’epoca era giovanissimo ed è giovane ancora adesso. Già in quel periodo si vedeva che era un giocatore forte ed un ragazzo straordinario. L’anno scorso ha fatto una buona stagione a Granada. Ovviamente bisognerà vedere il suo impatto nel calcio italiano perché soprattutto per noi portieri l’Italia è un paese difficile. Va in una grande squadra con un grande allenatore ed avrà il tempo per dimostrare le qualità che ha. Ha ottime qualità ma deve imparare a gestire lo spazio della linea difensiva e i vari momenti di una partita. Sarri e il preparatore dei portieri dovranno lavorare a fondo su questo aspetto. Per il resto le qualità tra i pali non gli mancano di certo. Se dovesse arrivare anche Provedel però ad oggi non saprei dire chi sarà il titolare"

SERIE A - "Sarà un campionato bellissimo. Negli ultimi due anni siamo qui a discutere su chi è il favorito. C’è una squadra non favorita che ha vinto con merito come il Milan, c’è un team sulla migliore che a mio parere è l’Inter e c’è la Juve che sta tornando. In più la Roma ha fatto un mercato importante e la Lazio è sempre lì. Senza dimenticare Atalanta e Fiorentina. La squadra di Mourinho probabilmente dovrà fare ancora un passo per aspirare ad esempio allo scudetto"