Lazio, Vlahovic a secco: occasione dell'allungo per Immobile

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Genoa - Juventus ha regalato una speranza di salvezza ai rossoblù, con un rigore trasformato da Domenico Criscito al 96'. Per quanto riguarda la Juventus è rimasto a secco, per la terza volta consecutiva, Dusan Vlahovic. Il serbo rimane così a quota 23 gol in classifica marcatori, a 4 centri dal capocannoniere Ciro Immobile che comanda con 27 (con 4 presenze in meno dello juventino). Lazio - Sampdoria diventa così una grande occasione per il bomber biancoceleste per allungare, alla ricerca della vittoria della quarta classifica marcatori in carriera. Numeri spaziali, di un altro pianeta, che rimarranno per sempre nella storia della Serie A.