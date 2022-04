Lazio, volata finale in zona Europa: vantaggi su Atalanta e Fiorentina

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Si accende il rush finale in Serie A. Non solo Scudetto e salvezza, quest'anno c'è un'importante corsa anche in zona Europa. I quattro posti Champions sembrano già assegnati. Qualche gradino più in basso, Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina si giocano l'ingresso in Europa e Conference League. Quattro squadre racchiuse in pochissimi punti che in questo finale di stagione cercheranno lo sprint decisivo. I biancocelesti, che hanno gli scontri diretti a favore con viola e nerazzurri, potranno contare sull'Olimpico che può diventare un fattore. Quattro delle ultime sei sfide, infatti, Sarri potrà affrontarle tra le mura amiche. Le avversarie saranno Torino, Milan, Sampdoria e Verona. In trasferta, invece, tocca a Spezia e Juventus. serve un ultimo sforzo a Immobile e compagni per centrare l'obiettivo Europa League, che sarebbe meritato e per il quale basterebbe anche il sesto posto in caso di eliminazione della Fiorentina dalla Coppa Italia. La squadra di Italiano ha perso 1-0 la semifinale d'andata al Franchi contro la Juve.