Lazio, Wilson: "Il pareggio con il Verona non cambia nulla"

La Lazio rimane, dopo il pareggio con il Verona, ancora incollata alle zone alte della classifica. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Pino Wilson: "Bene che le squalifiche siano arrivate ora e non con l'Inter. Importante non arrivare alla sfida con i nerazzurri a 4 punti. In campionato il passo falso può farlo chiunque, ovviamente vincendo con il Verona avresti messo in difficoltà l'Inter. Stare dietro di un punto comunque non cambia nulla, ci sono ancora tante partite da giocare. Sognare con dati di fatto non è un delitto, la Lazio è lì e deve combattere fino all'ultimo".