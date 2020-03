Lazio, Wilson: "Squadra strepitosa, il primo posto non è un caso"

Una Lazio strepitosa vola in vetta alla classifica. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Pino Wilson: "La Lazio ormai gioca a memoria, quando spingono sull'acceleratore non ce ne sta per nessuno. In 3 passaggi porti un giocatore in area di rigore, ora si comincia anche a tirare da fuori area. Gli uomini per fare tutto questo ci sono, è una grande squadra. Non a caso è prima in classifica. I biancocelesti hanno una partita in più della Juventus e due dell'Inter, ma loro hanno lo scontro diretto e quindi c'è chi si fermerà".

