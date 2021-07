Lazio Women, al via la nuova stagione: primi movimenti in campo in ritiro

Inizia la nuova stagione anche per la Lazio Women. Dopo la prima squadra maschile, anche quella femminile ha iniziato a prepararsi in vista del nuovo anno con visite mediche e ritiro. Coach Morace non vuole perdere tempo e ha già iniziato a lavorare con le ragazze in campo per arrivare al meglio all'inizio del campionato. Come si è visto sui canali social, le biancocelesti hanno già iniziato a usare il pallone in campo svolgendo del lavoro tattico.

GRUPPO COESO - Tutti le giocatrici acquistate recentemente hanno saputo ambientarsi alla perfezione nel mondo lazio, Nora Heroum ne è l'esempio. La centrocampista ha festeggiato ieri sera il suo 27esimo compleanno in hotel con tutta la squadra. Su Twitter ha scritto: "Visite mediche: fatto. Esami: fatti. Primo allenamento: fatto. Sono felice di iniziare la nuova stagione con la Lazio. Grazie per aver reso speciale il mio compleanno oggi!! Grazie, Kiitos, thank you per i messaggi di compleanno".