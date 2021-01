Lazio Women, Castiello: "Domenica sfida importante. Prima squadra? Mi paragonano a..."

Sarà una gara importante quella di domenica per la Lazio Women di mister Seleman che sfiderà il Tavagnacco nel match in programma alle 14:30. A presentare la gara e il momento che stanno vivendo le biancocelesti ci ha pensato Antonietta Castiello ai microfoni di Lazio Style Radio: “Non possiamo permetterci di pareggiare ancora soprattutto contro squadre che sono sotto di noi in classifica, speriamo di continuare così. Tavagnacco sarà la prossima squadra che incontreremo, è una squadra che noi non conosciamo e poi siamo a pari punti con loro quindi dovremo essere concentrate dal primo minuto. Nella prima squadra mi paragonano a Parolo perché sono molto difensiva. Sto lavorando sulla difesa più che sul gol quindi mi trovo poche volte davanti alla porta, se capita sicuramente sono contenta. E’ importantissimo vincere domenica e speriamo di recuperare presto le due gare che ci mancano così da finire il girone di andata e poi pensare a quello di ritorno”.

