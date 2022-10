Lazio Women, Catini apre la sfida: "Testa al Ravenna. Il nostro obbiettivo..."

La Lazio Women vince a Genova raggiungendo la sua quarta vittoria consecutiva in campionato e mette nel mirino la sua prossima avversaria. Infatti, domenica 30 ottobre alle 14:30 le ragazze di Catini giocheranno contro il Ravenna Women per la 6^ giornata di Serie B. A tal proposito, il tecnico delle biancocelesti è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "La squadra arriva all’appuntamento di domenica con la testa giusta, con la consapevolezza che quella che conta è sempre la sfida in programma, siamo concentrati solo ed esclusivamente sul Ravenna. Insieme al rendimento in campo, crescono anche i mezzi a nostra disposizione per analizzare gli avversari e preparare le partite, consentendoci di studiare ogni singolo dettaglio. Il movimento che circonda le calciatrici migliora ogni giorno di più. Il gruppo è omogeneo nei valori, il rendimento della squadra non subisce scossoni quando effettuiamo delle sostituzioni o variamo le formazioni iniziali. Ringrazio la Società che ha capito quanto fosse importante per me proseguire nel solco del lavoro svolto nei sei mesi finali della scorsa stagione. Stiamo dando il massimo per raggiungere l’obiettivo finale. A parlare qui sono io, ma dietro di me c’è un lavoro enorme da parte di numerosi e validi collaboratori”.