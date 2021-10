Lazio Women, Catini: "Ripartiamo da qua e andiamo avanti. L'arbitro..."

La Lazio Women non c'è. A Empoli le biancocelesti sono uscite nuovamente sconfitte dal campo, rimanendo il fanalino di coda della Serie A con 0 punti. Al termine della gara il tecnico Massimiliano Catini ha parlato al canale tematico ufficiale spiegando: "Ho visto una partita non proprio giocata alla pari, ma quasi. Le ragazze hanno dato tutto quello che avevano. Forse siamo scesi in campo un po’ contratti e timorosi, ma con il passare del tempo la partita ha raggiunto un equilibrio interrotto solo dal tiro-cross di Oliviero che è riuscita a segnare. Loro hanno palleggiato più di noi ma siamo stati bravi in fase di copertura. Ci sono state delle buone ripartenze. Nel secondo tempo siamo venuti fuori e c’è rammarico per il risultato. Ripartiamo da qua e andiamo avanti. Ludovica Falloni oggi era all’esordio e non si è visto. Ha marcato una delle attaccanti più forti del campionato ed è riuscita ad arginarla. Lei insieme a tutto il reparto difensivo hanno fatto una grande gara".

DECISIONI ARBITRALI - "Gli episodi sono stati sbagliato da entrambe le parti. Forse l’unica cosa che si può recriminare è il fallo da rigore su Visentin che non è stato fischiato. In quel caso sarebbe stato un altro risultato e chissà che partita sarebbe potuta essere".

PROSSIMO IMPEGNO - "Con il Napoli voglio vedere lo stesso tipo di approccio di oggi. Le ragazze hanno dato tutto in campo, sono state compatte, hanno sofferto e io a fine partita ho potuto solo fare loro i complimenti. Forse non siamo riusciti a mettere in pratica tutto quello che avevamo provato anche per la bravura degli avversari".