Lazio Women | Chi è Gianluca Grassadonia, il nuovo allenatore delle biancocelesti

Gianluca Grassadonia ha preso il posto di Massimiliano Catini sulla panchina della Lazio Women. Dopo la sconfitta con il Napoli Femminile la società ha deciso di dare una scossa alla squadra cambiando la guida tecnica. La promozione in Serie A, a tre giornate dal termine del campionato, è ancora possibile (la Lazio è al secondo posto insieme al Cittadella a un punto di distanza dal Napoli), ma serviva un cambiamento importante per non far affievolire il morale del gruppo. Il tecnico di Salerno è alla sua prima avventura nel calcio femminile, ma ha un curriculum di tutto rispetto.

LA CARRIERA - Il classe '72 ha iniziato nella squadra della sua città, la Salernitana, e con cui ha concluso la carriera da calciatore: prima nel 2008 con la Primavera, poi promosso in prima squadra la stagione dopo. Si è fatto le ossa in Serie C con Casertana, Paganese e Messina per poi tornare in Serie B con la Pro Vercelli nel 2017. Dal nord si è trasferito al sud, con il passaggio al Foggia. Negli ultimi tre anni è stato al Catanzaro e al Pescara, per poi tornare alla Paganese fino all'aprile del 2022.

I GIOCATORI IMPIEGATI - Grassadonia ha forgiato tanti ragazzi che sono passati tra le fila biancocelesti o sono approdati in Serie A. Al Foggia ha avuto Luca Ranieri, attuale difensore della Fiorentina, e Albano Bizzarri, portiere d'esperienza che ha giocato per anni alla Lazio. Ai tempi del Messina ha allenato Alessandro Berardi, portiere dell'Hellas Verona cresciuto nel vivaio laziale. Alla Paganese (e anche al Foggia) ha invece avuto in rosa Emanuele Cicerelli, ala di proprietà della Lazio dal 2020 e attualmente in prestito alla Reggina. Durante l'esperienza alla Pro Vercelli ha cresciuto Paolo Ghiglione, centrocampista in forza alla Cremonese. La sua esperienza e la capacità di gestire talenti di varie età, messa al servizio della Lazio Women, può essere d'aiuto per conquistare la promozione tanto agognata durante il corso della stagione.