Lazio Women, Clemente: "Vogliamo i primi tre punti casalinghi col Brescia"

La Lazio Women domenica cercherà di continuare la striscia di risultati positivi in campionato contro il Brescia. Anna Clemente, centrocampista biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Radio ha detto: "Abbiamo iniziato bene, anche se non abbiamo mai vinto in casa. Resta il fatto che non abbiamo mai perso e che vogliamo la Serie A. Il Como è una delle squadre più forti. Ci aspettavamo di vincerla, ma ci siamo accontentate del pareggio".

PERCORSO PERSONALE - "Rispetto alle altre sono più avanti con l'età (26 anni, ndr), anche se gioco a calcio da quattro anni. Il salto è stato grande e devo tutto a mister Seleman che mi ha voluto. Sono ormai due anni che gioco con l'aquila sul petto. Già giocavo da piccola, poi ho avuto un periodo in cui ho fatto atletica, ma il primo amore non si scorda mai. Inizialmente giocavo in attacco, poi hanno notato la mia velocità e ho cambiato ruolo: prima terzino e poi centrocampista. Prima della Lazio ho giocato nel Grifone dove ho dimostrato piano piano il mio valore. Ora le cose stanno andando molto bene. Il fiuto del gol è rimasto, spero di continuare e portare la squadra alla vittoria. Oltre a giocare, lavoro per la Guardia di Finanza nel gruppo sportivo, posto che ho guadagnato grazie all'atletica. Riesco a conciliare tutto perché fortunatamente gli allenamenti sono la sera".

SINTONIA DI GRUPPO - "Il gruppo è molto affiatato: ci alleniamo bene e usciamo anche insieme per amalgamarci ancor di più. L'inserimento delle nuove ragazze è stato facile: io con le mie compagne le abbiamo accolte subito. Mi piace molto giocare nel modulo attuale, anche se sulla fascia sono a mio agio: mi piace più difendere che attaccare".

PROSSIMO MATCH - "Domenica giocheremo col Brescia, neopromossa, che abbiamo già affrontato in Coppa Italia: loro vorranno riscattarsi, ma noi abbiamo bisogno della prima vittoria casalinga".

