Lazio Women, Colombo: "Abbiamo dato le risposte che servivano e ora..." - VIDEO

Sofia Colombo, autrice di una doppietta nella sfida di oggi contro il Como, ha raccontato le sensazioni sulla gara ai microfoni dei cronisti presenti: “Oggi era una partita dove bisognava dare tante risposte, ne abbiamo parlato a lungo e credo che in campo abbiamo dato tutte le risposte. Sicuramente pecchiamo d’esperienza in un campionato così dove non puoi sbagliare una virgola, la partita di oggi è stata un buon punto di partenza a livello di umore, di squadra e di spogliatoio e possiamo far vedere chi siamo da adesso in poi”.

“Noi entriamo in campo dando il massimo, cercando di fare il gioco. Produciamo tanto, ora è il momento di fare di più. Dobbiamo rimanere unite e continuare a lavorare, sono sicura che i risultati arriveranno. A livello di spogliatoio siamo unite, arriveranno tutti i risultati”.

