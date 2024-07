Lazio Women, dal West Ham arriva Ines Belloumou: il comunicato

Un altro innesto nella rosa di mister Grassadonia. In questi minuti è stato ufficializzato il trasferimento in biancoceleste di Ines Belloumou dal West Ham, di seguito il comunicato diramato dal club: "La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Ines Belloumou dal West Ham United F.C. Difensore classe 2001, Belloumou in carriera ha già all`attivo esperienze importanti con Olympique Marsiglia, Montpellier e Bayern Monaco. Nel suo palmares, oltre al campionato tedesco conquistato con il club bavarese nell`ultima stagione, figurano anche varie presenze con le selezioni giovanili della nazionale francese. Benvenuta Ines!".

