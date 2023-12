Lazio Women, Goldoni stringe i denti: il messaggio sui social - FOTO

Eleonora Goldoni ha chiuso in anticipo la prima parte di stagione, un infortunio alla caviglia rimediato nella gara col Tavagnacco non le ha permesso di essere in campo nell’ultima partita del 2023 contro il Pavia. La centrocampista della Lazio Women è alle prese con un programma di recupero, nella speranza di tornare in campo quanto prima. Non è un periodo semplice per la biancoceleste che sui social si è lasciata andare a un lungo sfogo.

Questo il messaggio che si legge in una delle sue ultime stories su Instagram: “Dietro a quel sorriso ci sono giorni un po’ più sfidanti di altri. Giorni in cui ti sembra questo periodo non passi più, giorni in cui la pazienza sembra mancare e la voglia di tornare a correre è incontenibile.. Ci sono giorni in cui ci si sente un po’ più fragili e impauriti, in cui trattieni il magone davanti agli altri per scoppiare in camera tua. In questi momenti capisci che puoi inciampare infinite volte, ma finché decidi di asciugarti le lacrime e riprendere in mano la situazione non perderai mai. Ti stai allenando a essere migliore…Non si molla, non c’è alternativa”.

