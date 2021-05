Lazio Women, il derby con la Roma CF in Tv: ecco dove vederlo

La Lazio Women è a un passo dalla promozione in Serie A visto il vantaggio accumulato in classifica rispetto al Ravenna e già questo weekend le biancocelesti potrebbero festeggiare con due giornate d'anticipo. Sarà quindi una domenica bollente per la squadra di Carolina Morace che alle 15 ospiterà al Fersini le cugine della Roma Calcio Femminile. I tifosi laziali potranno seguire le gesta delle biancocelesti in televisione grazie all'accordo stretto tra FIGC e TIM. Come avvenuto una settimana fa, la partità sarà disponibile in diretta su TIMVISION e in streaming sul sito della Federazione.

