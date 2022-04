Lazio Women - Lazio, Catini: "La gara con la Juve arriva nel momento giusto"

Fonte: sslazio.it

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, l'allenatore della Lazio Women Massimiliano Catini ha parlato del prossimo match, quello contro la Juventus in programma domenica 24 aprile alle 12.30. Di seguito, le sue parole: "Il match con la Juventus arriva nel momento giusto. Viviamo un momento di buona condizione dopo una serie di risultati positivi. Possiamo far male alle bianconere nelle ripartenze e nelle poche occasioni che ci verranno concesse. Servirà mettere corsa e cuore contro una squadra con valori differenti dai nostri. La Juventus è a un buon punto verso lo Scudetto, dovremo sfruttare ogni occasione".

RAMMARICO - "Dopo la gara di Pomigliano c’era molto rammarico per non aver ottenuto i tre punti. Nel corso della settimana le ragazze sono state brave a smaltirla e concentrarsi verso la sfida di domenica, fondamentale per noi. Gli stimoli non mancheranno in queste ultime tre giornate, proveremo a conquistare più punti possibile fino alla fine. Il derby sarà storico, il primo della storia della Serie A al Fersini, con i discorsi che potrebbero o meno essere già chiusi. Ci attendono tre partite ricche di motivazioni".

PERCORSO DI CRESCITA - "Nella vittoria inaspettata contro il Sassuolo è iniziato il nostro percorso di crescita, peccato che la stagione stia per terminare. Nel derby la Roma partirà favorita, ma noi scenderemo in campo per annullare la distanza. I tre punti iniziali contro il Verona hanno fornito qualche stimolo in più, alimentato poi dalla prestazione nel derby e dal match di Coppa Italia contro la Fiorentina. Rispetto alla sfida d’andata contro la Juventus siamo cambiati moltissimo, quella di domenica sarà una Lazio completamente diversa".

QUESTIONE DI GRUPPO - "Il gruppo che si è creato nel corso di quest’anno è stata la nostra vera forza che ci ha permesso di crescere partita dopo partita. Spero che sia al gruppo squadra che allo staff venga data l’occasione per creare un progetto a lungo termine. Sono state gettate delle basi importanti”.

