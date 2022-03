Lazio Women, le biancocelesti tengono testa all'Empoli: al 'Fersini' è 0-0

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La sfida tra Lazio Women ed Empoli Ladies al 'Fersini' di Formello è finita 0-0. Le capitoline hanno ospitato le toscane per la 18^ giornata di Serie A TIMVISION riuscendo nell'impresa di non subire gol e guadagnare un risultato utile, il secondo consecutivo dopo la vittoria con il Sassuolo (la partita contro il Pomigliano è stata rinviata a data da destinarsi). Le ragazze allenate da Catini occupano il penultimo posto in classifica e pareggiare in casa con una squadra che ha quattro posizioni più in alto non è cosa da poco. L'Empoli ha provato a portare a casa il risultato, soprattutto con De Rita, ma anche le biancocelesti non sono state da meno. Nel prossimo turno la Lazio scenderà a Napoli in un vero e proprio scontro salvezza.

TABELLINO:

Serie A TIMVision | 18ª giornata

Sabato 26 marzo 2022, ore 14:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN - EMPOLI LADIES 0-0

LAZIO WOMEN (4-3-3): Ohrstrom; Pittacio, Foerdos, Falloni, Vigliucci; Ferrandi, Castiello, Di Giammarino (59' Cuschieri); Fridlund (87' Pezzotti), Labate (59' Heroum), Visentin.

A disp.: Guidi, Natalucci, Savini, Le Franc, Santoro, Groff.

All.: Massimiliano Catini

EMPOLI LADIES (4-3-3): Capelletti; De Rita, Maia, Mella, Oliviero; Monterubbiano (68 Nichele), Bellucci (87' Morreale), Cinotti; Nocchi (52' Tamborini), Bragonzi, Dompig.

A disp.: Ciccioli, Sacchi, Silvioni, Binazzi, De Matteis, Nicolini.

All.: Fabio Ulderici

Arbitro: Dario Madonia (sez. di Palermo)

Assistenti: Giovanni Dell'Orco - Ferdinando Pizzoni

IV ufficiale: Giuseppe Maria Manzo

NOTE. Ammonite: 53' Tamborini (E), 69' Cuschieri (L), 81' Falloni (L).

Recupero: 1' pt, 3' st.