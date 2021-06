Lazio Women, Morace e un passato "azzurro". Il ricordo social: "L'Italia chiamò" - FOTO

È il giorno di Euro2020. Questa sera all'Olimpico è in programma la gara d'esordio della Nazionale di Mancini contro la Turchia. In attesa del fischio d'inizio del match, per gli ex protagonisti azzurri è tempo di ricordi. È il caso, ad esempio, di Carolina Morace che su Instagram ha condiviso uno scatto di quando indossava la maglia dell'Italia. L'allenatrice della Lazio Women ha aggiunto: "L'Italia chiamò".

