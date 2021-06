Euro2020, la cerimonia d'apertura con Totti e Nesta. E l'ex Lazio condivide un ricordo... - FOTO

Pochi minuti prima del fischio d'inizio della gara inaugurale di Euro 2020 tra Turchia e Italia, l'Olimpico ospiterà la cerimonia di apertura della competizione. Si partirà, riporta Sport Mediaset, con un video che ripercorre gli ultimi sessanta anni di Europeo. Subito dopo, Francesco Totti e Alessandro Nesta accoglieranno i tifosi. Sarà poi il momento "musicale": la banda della Polizia di Stato eseguirà il brano "Guglielmo Tell" di Gioacchino Rossi. Insieme alla formazione musicale faranno il proprio ingresso in campo sei cavalieri della Polizia di Stato e durante l'esecuzione rimarranno schierati lungo la pista da atletica leggera. Ai lati del campo, 24 atleti delle sezioni giovanili dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato.

CERIMONIA - Durante il Guglielmo Tell, gli atleti e i ballerini professionisti eseguiranno una coreografia con l'ausilio di sfere giganti di elio, "dialogando" con 12 percussionisti aerei posizionati intorno al tetto dello stadio. L'atto successivo e finale prevede la presenza di Andrea Bocelli, che eseguirà "Nessun dorma". Martin Garrix, Bono e The Edge, che hanno realizzato "We Are The People", canzone ufficiale di Euro 2020, saranno infine i protagonisti di una performance virtuale. A quel punto toccherà all'Italia proseguire lo spettacolo.

TEMPO DI RICORDI - In attesa della cerimonia d'apertura, Alessandro Nesta ha condiviso un ricordo sul proprio profilo Instagram. L'ex difensore e capitano della Lazio ha pubblicato uno scatto che lo ritrae mentre festeggia in compagnia dell'ex portiere, Toldo. Poi, qualche hashtag per accompagnare l'immagine, tra cui l'immancabile "forza azzurri".

