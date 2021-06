Massimo Maestrelli: "Sarri mi stupì, lui incuriosito dalla Lazio di mio padre"

intervenuto ai microfoni di Radiosei, Massimo Maestrelli ha parlato di Maurizio Sarri e dell'approdo sulla panchina della Lazio. Il figlio di Tommaso ha raccontato poi il primo incontro con il neo-allenatore biancoceleste, aggiungendo qualche dettaglio: "Negli allenatori della Lazio ho cercato sempre d'intravedere qualcosa che mi ricordasse mio papà, e questo per sentire meno il suo distacco. Ho avuto tante soddisfazioni con Zoff, Pioli, Inzaghi. E ora vedere Sarri che firma dopo qualche giorno dall'anniversario di mio padre mi dà davvero una grande gioia. C'è un premio dedicato a mio padre che ha visto trionfare i migliori allenatori. C'è la stampa, tv, alcuni non riescono giustamente a dedicare tanto tempo a me. Scambio di saluti veloce, e finisce tutto. Sarri mi ha stupito, prima di tutto la sua eleganza. Venne con un vestito grigio impeccabile. Ci siamo trovati al tavolo uno accanto all'altro, mi dedicò moltissime attenzioni, mi disse poi che era molto incuriosito dalla Lazio di mio padre".

L'INCONTRO - "Mi ha chiesto tanti particolari di quella squadra, se tutto ciò che si raccontava fosse vero. Tipo se gli scherzi nel ritiro erano veri oppure semplici fantasia. Era molto appassionato all'uomo Maestrelli, che veniva dalla provincia e si realizzò in una grande città come Roma. Mi raccontò del modo in cui nacque la sua carriera. Giocava come difensore centrale il prima categoria ed ebbe un infortunio al ginocchio. Il presidente gli chiese di portare a termine la stagione nel momento in cui l'ex allenatore se ne andò, e così partì la sua esperienza in panchina. Fu del tutto casuale. L'ho anche rimproverato perché quando giocavamo contro il Napoli perdevamo sempre. Lui si fece una risata. Mi scrisse anche una bella cosa su un biglietto. Qualche giorno fa, sistemando delle cose in casa, l'ho ritrovato".

