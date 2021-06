Calciomercato Lazio, idea Matteo Ricci per la mediana: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Maurizio Sarri si sta iniziando a costruire. Il tecnico ha parlato a lungo con il diesse Igli Tare spiegando quali giocatori e in quali ruoli intervenire. Nessuna bocciatura preventiva, ma tanti i giocatori da valutare. Tanti saranno anche i tasselli che andranno messi per ringiovanire e rimpinguare la rosa con un occhio di riguardo al bilancio. Per questo la lista degli svincolati va tenuta d'occhio. Tra i calciatori che si svincolano a fine mese c'è Matteo Ricci che potrebbe essere molto ultile alla causa. Il classe '94 si svincolerà dallo Spezia ed è alla ricerca di un nuovo progetto. Secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX , sulle sue tracce ci sarebbero Fiorentina e Lazio. Lo Spezia sta valutando se proporgli o meno il rinnovo, ma la sensazione è che il calciatore sia destinato a lasciare la Liguria. Secondo il quotidiano, a oggi è il club viola quello in vantaggio per tesserarlo, anche perché il calciatore, nato e cresciuto a Trigoria, preferirebbe non tradire il suo passato romanista. Secondo alcune indiscrezioni, il suo profilo sarebbe molto gradito al neo allenatore della Fiorentina Gennaro Gattuso che potrebbe puntare sulla sua rapidità di pensiero per il centrocampo. Anche la Sampdoria avrebbe sondato il terreno, ma i blucerchiati devono prima risolvere l'enigma allenatore prima di pensare al calciomercato. Lazio che, tuttavia, non sarebbe tagliata fuori e che potrebbe anche sfruttare la carta Sarri per provare a cambiare le carte in tavola.