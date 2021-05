Lazio Women, Morace: "Ora più che mai dobbiamo avere voi tifosi vicini!" - FT

La stagione della Lazio Women sta finendo in crescendo: a tre giornate dalla fine è stata raggiunta la promozione in A con la vittoria nel derby, mentre nella penultima, appena passata, è stata raggiunta la vetta grazie alla vittoria a Vicenza e il conseguente stop del Pomigliano. Chissà cosa potrà accadere nell'ultima partita stagionale delle biancocelesti. Intanto su Instagram coach Morace si è complimentata con le ragazze elencando gli obiettivi già raggiunti: "Con la vittoria di ieri contro il Vicenza, siamo riuscite ad raggiungere la vetta del campionato. Manca sempre una giornata al termine che si terrà domenica contro il Tavagnacco, ma nel frattempo abbiamo raggiunto dei record che danno soddisfazione a noi e ai nostri tifosi: miglior attacco, miglior difesa, squadra con più vittorie in casa, squadra con più vittorie in trasferta, Capocannoniere della serie B. Ora non ci resta che l'ultimo step...! Ora più che mai dobbiamo essere unite ed avere voi tifosi vicini!".