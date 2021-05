Lazio Women, oggi a Vicenza per cercare di prendere il primo posto

l'obiettivo è stato raggiunto, ma la Lazio Women ha ancora fame e come fa un leone all'interno del proprio regno, ruggisce per far capire a tutti chi è il più forte. Contro la Roma CF è arrivata una grande prova di forza, ma bisogna ripetersi contro il Vicenza, invischiato nella lotta salvezza, per cercare di mettere pressione al Pomigliano. Alle 14:00 le biancocelesti calcheranno il prato del Menti e i tifosi potranno seguire la partita in Tv e in streaming.

LA PRESENTAZIONE DELLA MORACE - Attraverso un post sul suo profilo Instagram la coach Morace ha presentato il match di oggi: "Aver ottenuto la promozione con 3 giornate di anticipo è stata un'emozione davvero unica, ora però si ritorna in campo. Gli stimoli non mancano, la voglia di giocare anche!".

