Lazio Women, Pittaccio: "Quest'anno siamo le favorite, fatti grandi acquisiti sul mercato"

Il calendario della Serie B femminile è stato ufficializzato e il 13 settembre avrà inizio il nuovo campionato. La Lazio Women vuole conquistare la promozione, sfumata a causa dell'algoritmo la scorsa stagione. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuta l'attaccante Francesca Pittaccio che si è detta fiduciosa: "C’è rimasto l’amaro in bocca per quello che è successo l’anno scorso, speriamo di vincere quest’anno e il prima possibile. Favorite? Il campionato è molto difficile, però con gli acquisti di esperienza e personalità che abbiamo fatto penso di sì. Anche le altre conoscono la nostra forza ma noi abbiamo grande determinazione e lo dimostriamo in ogni allenamento. Le nuove arrivate sono 4 grandi acquisti, fin da subito si sono inserite benissimo nel nostro gruppo e sono contenta del loro inserimento. Il mister? È ancora più determinato a conquistare la promozione dopo l’anno scorso. Io sto bene, penso di farcela a recuperare dall'infortunio per l’inizio del campionato."

Lazio Women, il calendario della Serie B femminile: si comincia il 13 settembre - FOTO

Serie A, attesa per il calendario 2020/21: data e orario della presentazione

TORNA ALLA HOME PAGE