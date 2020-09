Lazio Women, presentazione della squadra. Lotito: "Meritiamo la vittoria del campionato" - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 18:10 - Durante la conferenza stampa diversi membri della società biancoceleste hanno preso la parola per introdurre la nuova stagione della Lazio Women, tra cui il presidente Claudio Lotito (clicca qui per le dichiarazioni).

Le parole di Mauro Bianchessi, il Responsabile della Lazio Women: “Questo è un giorno importante. Un anno fa il presidente mi ha detto di fare il settore giovanile anche della sezione femminile. E poi di portare la prima squadra in Serie A nell’arco di 2 anni. Abbiamo 100 ragazze tesserate per la Lazio Women, è iniziata una filiera importante. Ringrazio il coordinatore del settore giovanile Paolo Scriboni, che segue dalla Primavera femminile ai pulcini. Il settore giovanile deve diventare il serbatoio principale per la prima squadra. Oltre alle 4 ragazze arrivate, abbiamo 3 ragazze che lo scorso anno erano nella Primavera. Non mi piace parlare della scorsa stagione, siamo abituati a far parlare il campo. Un algoritmo ci ha tolto un sogno, la squadra ha gli occhi della tigre, vogliamo andare in campo e scrivere una pagina storica della Lazio. Un mese fa il presidente mi ha detto: “Mauro, porta la squadra in Serie A!”. Voglio riuscire nell’intento. Abbiamo rifatto la spina dorsale della squadra. Abbiamo gli occhi puntati di tutti, siamo partite bene ma non abbiamo ancora fatto nulla. Ragazze rimbocchiamoci le maniche, sempre forza Lazio!”.

Caprini: “Obiettivo comune è la Serie A, abbiamo il potenziale nello staff e nelle giocatrici”.

Seleman: “Abbiamo una squadra forte, ogni settimana dobbiamo lavorare seriamente, tutti parlano di noi, ogni domenica le avversarie ci aspetteranno, dovremo dimostrare di essere le più forti”.

Lotito: “Un caloroso benvenuto alle nuove, cerchiamo di prendere le migliori per centrare gli obiettivi. La Lazio ha fatto sforzi per allestire una struttura con tutti i crismi e la qualità, giocherete al Fersini, che stiamo ristrutturando… Sarete orgogliose di giocare, la storia del nostro club e ha tutti i comfort. Le persone devono capire gli sforzi e avere la voglia di ricompensarli… L’anno scorso ce l’hanno portata via la Serie A con gli algoritmi. Il campo ci aveva dato ragione. Non so se giusto, non voglio commentarla. Voglio una squadra che combatte, che abbia l’orgoglio di dimostrare il proprio valore. Ho cambiato anche l’ingresso del centro sportivo, quando uno arriva deve sentire l’appartenenza. Oggi la Lazio rappresenta un punto di riferimento del calcio nazionale e internazionale. Se queste atlete hanno scelto la Lazio non l’hanno considerato un club improvvisato, hanno visto il percorso di crescita. Questa è una grande famiglia, se tutti contribuiamo si possono ottenere grandi risultati. La società sta facendo tutto quello che è nei suoi poteri per mettere tutti nelle condizioni di dare il meglio. Si scende in campo avendo una grande responsabilità, dovete portare sulla schiena il peso della storia di questo club, che ha un ruolo attivo nel sistema. Vogliamo dimostrarlo a partire da casa nostra, le nostre scelte devono essere vincenti. Dovremo ottenere un risultato unico: la vittoria del campionato! Lo meritiamo, abbiamo i mezzi e perché siamo la Lazio!”.

È in corso, presso la Rinascente di Roma, la presentazione della Lazio Women. Per l'occasione sono presenti il presidente Lotito, la Dottoressa Nastri, il responsabile del settore giovanile e direttore sportivo della squadra femminile biancoceleste Bianchessi e il responsabile della comunicazione De Martino. Questa la rosa al completo più i membri dello staff tecnico:

Staff tecnico:

Monica Caprini (team manager), Daniele Morganti (dirigente accompagnatore), Asciraf Seleman (allenatore), Lorenzo Calabria (vice), Stefano Tanchella (preparatore atletico), Matteo Pasca (match analyst), Daniela Ceccarelli (medico sociale), Filomena Consiglio (fisioterapista), Andrea Firrincieli (club manager).

La Rosa:

I neoacquisti: Guidi (portiere, ex CF Roma), Lipman (difensore, Fiorentina), Cuschieri (centrocampista, ex Psv) e Martin (attaccante, ex Chelsea, Atletico Madrid e Malaga).

Le altre ragazze della rosa:

Portieri: Sacco, Natalucci.

Difensori: Falloni, Santoro, Pezzotti, Savini, Gambarotta, Colini, Vaccari.

Centrocampisti: M. Berarducci, Mattei, Cianci, Castiello, Di Giammarino, S. Berarducci, Proietti.

Attaccanti: Pittaccio, Visentin, Palombi, Clemente.