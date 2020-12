Lazio Women, rimandato il derby contro la Roma CF

Questa domenica alle ore 14:30 ci sarebbe dovuto essere il derby capitolino tra Roma CF e Lazio Women, ma così non sarà. Come comunicato direttamente dal sito ufficiale della prima squadra della Capitale, la partita dell'undicesima giornata di Serie B è rinviata a data da destinarsi. Per la squadra di Seleman forse è un bene che la partita non si giochi, visto che in questa settimana ha disputato due recuperi e quindi non avrebbe avuto le giuste energie per affrontare il match.