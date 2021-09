Lazio Women, Santoro da capitano a fuori rosa ma lei non molla: "Soltanto forza e onore" - FT

Le rivoluzioni hanno sempre dei pro e dei contro. Se da un lato portano freschezza e innovazione, dall'altro si tende a scartare e dimenticare il passato. Questo è il caso della Lazio Women e Martina Santoro: la giocatrice è passata da essere capitano e colonna portante dello spogliatoio biancoceleste durante la promozione in Serie A, a elemento finito ai margini del progetto sviluppato da Carolina Morace. In queste prime partite la numero 13 è finita in tribuna e ormai da settimane si allena da sola, ma lei non molla. L'amore per questa maglia è così forte che lei continua imperterrita a lavorare senza sosta, con l'obiettivo di ribaltare la situazione. Su Instagram ha pubblicato una Story mentre si allena con la frase simbolica dell'inno laziale "soltanto forza e onore".