Lazio Women, Simonetti: "Siamo amareggiate. È mancata lucidità" - VIDEO

Flaminia Simonetti, al termine della sfida contro il Napoli, è intervenuta ai microfoni dei cronisti presenti per commentare la prestazione della squadra: "Creiamo tanto e raccogliamo meno di quello che seminiamo, secondo me dobbiamo essere più lucide sotto porta. Manca quell’ultimo pezzo che è la finalizzazione perché certe volte davanti alla porta sbagliamo tante scelte e non riusciamo a mettere la palla dentro. Cambio modulo? In realtà noi ci troviamo bene in qualsiasi modulo, tutta la settima prepariamo la partita al meglio e il mister ci dà i giusti suggerimenti e arriviamo sempre pronte alle partite indipendentemente dal modulo. Non ne abbiamo uno che preferiamo”.

“Siamo amareggiate per il risultato, volevamo e pretendevamo di più da questa partita. Sapevamo che erano queste e che avrebbero preparato così la partita. È mancata un po’ di lucidità nel secondo tempo perché ci siamo innervosite tanto. È stato più difficile giocare bene”.

“Se ci aspettavamo questa classifica? No, abbiamo fatto grandi prestazioni ma purtroppo la classifica non ci dà il giusto merito per quello che abbiamo fatto in campo. Per vincere bisogna buttare la palla dentro e ogni tanto ci viene difficile farlo, quindi va bene così”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE