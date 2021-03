Lazio Women, sorpasso al Cesena rimandato: al Fersini finisce 2-2

Sembra una stagione stregata quella della Lazio Women che fa fatica a guadagnare i tre punti. Su 18 partite giocate, 11 sono state pareggiate. L'ultimo, seguendo l'ordine cronologico, è stato quello di oggi contro il Cesena durante il 19° turno di Serie B in scena al "Fersini". Le biancocelesti avevano la possibilità di superare le bianconere in classifica e regalare la vittoria a Carolina Morace alla prima in casa, ma così non è stato. Le padrone di casa si sono subito portate in vantaggio con il siluro da fuori area di Berarducci che si è insaccato sotto gli incroci dei pali all'8'. Il Cesena non si è dato per vinto e nel finale della prima frazione di gioco, al 44', Costi ha segnato l'1-1. Nel secondo tempo il copione è stato lo stesso: Lazio in vantaggio con Visentin al 63' e pareggio delle romagnole al 72' grazie alla marcatura di Montes De Oca. La partita è finita con l'ennesimo "X" per le ragazze della Morace, terzo consecutivo, e con l'amaro in bocca per aver sprecato l'occasione di poter scalare la graduatoria. Non c'è da disperarsi comunque, nel prossimo turno si affronteranno le prime della classe del Pomigliano e ci sarà ancora un'occasione per dimostrare quanto la Lazio Women voglia la Serie A.