Lazio Women, un big match dopo l’altro: ecco il Milan

Altro giro, altro big match. Nella quarta giornata di Serie A Femminile la Lazio Women affronterà in trasferta il Milan, il calcio d'inizio è in programma domenica 29 alle 15. Un altro banco di prova importante per la squadra di Grassadonia, dopo l’esordio con la Roma campionessa in carica e la Juve settimana scorsa al Fersini. Le biancocelesti non possono abbassare la guardia, desiderose di riscattarsi dopo la sconfitta subita contro le bianconere con l’obiettivo di non commettere gli stessi errori. Tante le occasioni create, ma non concretizzate. La partita con le rossonere rappresenta una chance per le capitoline, che dovranno saper sfruttare il momento non brillante delle avversarie reduci da una sconfitta e un pareggio nel derby nell’ultimo turno. Le ragazze di Bakker hanno iniziato la stagione non nel modo giusto e attualmente occupano l’ultimo posto in classifica con 1 punto.

