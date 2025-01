Lazio, Zaccagni a Dazn: "Dobbiamo ripartire subito. Dispiace per i tifosi..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio perde il derby, ma non c'è tempo per guardarsi indietro. Bisogna leccarsi le ferite, ripartire dal secondo tempo e guardare avanti. Mattia Zaccagni, intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita, ha commentato la gara e si è soffermato proprio su questo aspetto. Ma non solo. Ecco di seguito le parole del capitano biancoceleste: "Il rammarico è più che altro per il primo tempo approcciato male, in un derby non puoi permettertelo. Dobbiamo ripartire subito dal secondo tempo e rialzare la testa. Abbiamo creato occasioni ma non è arrivato il gol. Dispiace per i tifosi che ci hanno sostenuto fino all’ultimo. Dobbiamo rialzare la testa e non buttare quanto fatto fino ad ora. Testa alla partita di venerdì. Ci hanno preso le misure? Come noi studiamo gli altri, loro studiano noi. È normale. Dobbiamo fare meglio nelle preventive, sono quelle che portano a decidere le partite. Quando inizi a vincere i duelli in mezzo al campo costruisci l’azione. Parte tutto da quello. Anche vedendo il secondo gol quella è una seconda palla rimasta lì e sono partiti per far gol".