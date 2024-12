Lazio, Zaccagni e Nuno Tavares non al meglio: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio in vantaggio al Via del Mare di Lecce con la rete del Taty Castellanos che dal dischetto non ha lasciato scampo a Falcone. Una buona prova quella dei ragazzi di Baroni nonostante due biancocelesti non siano in ottima forma. Come riportato da Matteo Petrucci a Sky Sport, infatti, sia Nuno Tavares che Zaccagni hanno avuto la scorsa notte un problema intestinale. Fortunatamente niente di grave e infatti entrambi sono regolarmente in campo.