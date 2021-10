Lazio, Zaccagni in Paideia: controlli medici per l'esterno - FOTO

Mattia Zaccagni è in Paideia per sottoporsi ad alcuni esami strumentali. Nei giorni scorsi l'ex Verona ha riportato un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro nella partita di Europa League contro l'Olympique Marsiglia. Mattia per la partita di oggi con la Fiorentina ha dato forfait e adesso spera di rimettersi in sesto il prima possibile. Si era parlato di uno stop di 3-4 settimane ma l'esterno dal canto suo spera che gli esami effettuati oggi diano un responso positivo. A comunicarlo è la società tramite il proprio account Twitter: "Controlli in @ClinicaPaideia per Mattia #Zaccagni!"