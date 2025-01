Lazio, Zazza a LSC: "La notte più bella della mia vita. Ho lavorato tanto per questo"

Nel post partita di Braga-Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Matteo Zazza, che stasera ha assaporato la gioia dell'esordio in prima squadra: "Questa è la notte pu bella della vita. Ho lavorato tanto, è un sogno che si rializza, ringrazio tutti perché è bellissimo. Tengo tantissimo alla Lazio, sono 4 anni che sono qui e ho sempre lavorato per questao traguardo, per me, per la mia famiglia e i miei amici. Ho pensato a loro e alla loro gioia. Il mister e i compagni mi hanno detto di stare tranquillo e sereno. Il percorso della Lazio è stato grandioso, la squadra ha lottato fino alla fine. Va bene così. Dedico tutto alla mia famiglia e ai miei amici".