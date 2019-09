Lazio, Zeman ti promuove: "Più pronta rispetto alle altre"

Zdenek Zeman promuove la Lazio. L’ex allenatore biancoceleste, come riporta la rassegna di Radiosei, mette favorita la Juventus per il campionato, ma non dimentica la squadra di Inzaghi: “Mi incuriosiscono le solite cinque-sei squadre, quelle che hanno chiuso nei primi posti nella passata stagione, ma soprattutto la Lazio. Mi sembra sia avanti rispetto alle altre: ha consistenza tecnica per continuare, ha cambiato meno e ha immediatamente esibito un bel calcio”.