Lazio - Zenit, Luiz Felipe: "Felice di essere di nuovo in campo!" - FOTO

È entrato a partita in corso Luiz Felipe nella vittoria della Lazio contro lo Zenit, ma lo ha fatto con il piglio giusto, garantendo sicurezza alla porta biancoceleste. Il difensore brasiliano ha pubblicato sui social un post per esprimere tutta la sua soddisfazione per i tre punti e per essere tornato al fianco dei compagni: "Tre punti fondamentali per il nostro cammino. Felice di essere tornato con voi. Avanti così! Seguimos".