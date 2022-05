Lazio, Zoff: “A Torino mi aspetto una buona gara. E sull’Europa…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Lunedì la Lazio affronterà la Juventus allo Stadium, la gara è in programma alle 20:45. I biancocelesti vogliono garantirsi un posto in Europa e i punti in palio sono molto preziosi. Ai microfoni di Radiosei, è intervenuto Dino Zoff che ha espresso le sue sensazioni sul match e la sua opinione sul percorso della squadra di Sarri. Queste le sue dichiarazioni: “Penso che la Lazio a Torino abbia delle buone possibilità quindi credo che venga fuori una partita buona da entrambe le parti. La Juventus a pancia piena o vuota è sempre la stessa, adesso forse un po’ meno però. Un bilancio sulla Lazio? Mi sembra semplice farlo. Sono cinque sei anni che si batte per le Coppe, andare in Europa League credo che sia nelle sue potenzialità e non una cosa straordinaria. Le potenzialità della rosa sono le stesse. Lo ha sempre fatto non vedo perché non debba riuscirci ora. Il potenziale di adesso è come quello degli altri anni”.

