FORMELLO - Lazio, finalmente Pedro! Sarri ora aspetta Immobile

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

FORMELLO - Finalmente Pedro! Lo spagnolo si rivede in gruppo nell'allenamento iniziato alle 15.30: lunedì sera, se non ci saranno controindicazioni fisiche, tornerà nella lista dei convocati dopo aver saltato quattro partite di fila contro Torino, Milan, Spezia e Sampdoria. Un'arma in più per la panchina per Sarri, che ora aspetta con fiducia anche il recupero di Immobile, a riposo pure oggi a causa della caviglia destra uscita malconcia sabato scorso. Il provino in campo di Ciro è previsto tra domani e la rifinitura di domenica. La zona interessata si è sgonfiata, ma si aspetta il test decisivo per lasciarsi andare all'ottimismo. È uno abituato a stringere i denti, il bomber biancoceleste. Finora, come era facile immaginare, però è rimasto fermo senza sforzare la caviglia, portando avanti soltanto le sedute fisioterapiche e il lavoro in palestra.

RIENTRO. La sgambata di oggi porta con sé comunque la notizia positiva di Pedro: ha smaltito la lesione al polpaccio destro, nel girone di ritorno ha vissuto un calvario, l'ultima da titolare risale al derby del 20 marzo. L'allenamento odierno è un buon segnale in vista dei 180 minuti di campionato rimasti (si è risparmiato solo nella partitella finale). Il resto della rosa è a disposizione, verrà confermata la stessa formazione anti-Samp se Immobile dovesse rispondere presente nel weekend.