Lazio, Zoff: "Capisco Lotito, ma in testa c'è sempre la Juve..."

Occhi puntati sulla possibile ripartenza del campionato. Ai microfoni del Corriere della Sera, Dino Zoff ha detto la sua sulla posizione di Lotito e la diatriba tra Lazio e Juventus: "Da un certo un punto di vista posso anche capirlo, è umano, la Lazio ha fatto una stagione eccezionale. Anche se in testa c’è la Juve, quindi se si torna a giocare è ancora tutto in ballo. Tornare a giocare sarebbe bellissimo, Perché vorrebbe dire che tutto è alle spalle. Ma è possibile in così poco tempo? Io lo spero, ma non ci credo".