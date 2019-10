Lazio, Zoff: "Il poker al Genoa mi ha intristito, vi spiego perché..."

Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, commentando l'ultimo ampio successo della Lazio: "Sono stato male domenica per aver visto vincere la Lazio in quel modo, con la sigaretta in bocca. Mi ha intristito vedendola di nuovo brillante e pensando soprattutto ai punti persi in precedenza. Lo dico soprattutto per le considerazioni e le potenzialità che riconosco alla Lazio. La querelle Immobile-Inzaghi? Quelle sono menate, belle solo per i giornali. Non do particolarmente peso a certe cose".