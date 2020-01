Lazio, Zoff: “Serve capire se ci sarà continuità. Ora viene il difficile…”

La Lazio si presenta all’inizio del girone di ritorno reduce da dieci vittorie di fila, il terzo posto occupato in solitaria e la gioia per la Supercoppa ancora ‘fresca’. I riconoscimenti nei confronti della compagine biancoceleste arrivano da più parti. L’ultimo, solamente in ordine cronologico, è quello di Dino Zoff, ex allenatore della squadra capitolina. Intervenuto ai microfoni di Mondo Udinese, l’ex tecnico ha detto la sua sulla Serie A e sulla classifica attuale, soffermandosi anche sul gruppo guidato da Simone Inzaghi: “Ha avuto un periodo fantastico con dieci vittorie. Ora serve capire se ci sarà continuità, adesso arriva il difficile, ma i biancocelesti sono bellissimi da vedere”.

