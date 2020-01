Lazio, colpo Escalante: incontro in corso a Formello con l'entourage

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 - Si sta svolgendo in questi minuti l'incontro tra Alessandro Moggi ed un rappresentante dell'entourage di Escalante. A breve la firma del contratto, che lo legherà al club capitolino a partire dal 1 luglio 2020. Nel quartier generale biancoceleste, dunque, arriverà a breve anche lo stesso giocatore.

La Lazio piazza il colpo Gonzalo Escalante. Il centrocampista argentino è arrivato già ieri nella Capitale e ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoceleste per 4 anni. Dovrebbe essere tesserato per la prossima stagione, non si tratterà dunque di un rinforzo immediato. Il giocatore si sta in questo momento sottoponendo alle visite mediche di rito. Intorno alle ore 7:00 era già in clinica, pronto per effettuare i test previsti. Inizia così la sua avventura all'ombra del Colosseo.

