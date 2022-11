Lazzari rinnova fino al 2027: il messaggio via social degli agenti - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Manuel Lazzari ha rinnovato fino al 2027 con la Lazio. Il numero 29 biancoceleste ha esultato sui social dopo l'annuncio da parte del club. In questi minuti, invece, è giunto il messaggio social dell'agenzia di procuratori che cura gli interessi dell'esterno ex Spal. "Il nostro Manuel Lazzari ha firmato fino al 2027. Congratulazioni Manu", la didascalia scelta per accompagnare il video che riavvolge il nastro in merito all'esperienza a Roma.

